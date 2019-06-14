Canlı yayında 'bunak' tartışması

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, bugün karne alarak yaz tatiline girmeye hazırlanıyor.

Fransız vatandaşının bakması için Türk arkadaşına emanet ettiği kedi kayboldu. Emanet kediyi kaybeden kadın 500 lira ödülle kediyi arıyor.

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Jandarmadan kaçtı vatandaşlar yakaladı

Kayseri'de doktor kontrolüne getirilen zanlı, jandarmanın bir anlık dalgınlığından faydalanarak kaçmaya çalışsa da etraftakilerin yardımıyla bu girişimi başarısız oldu.