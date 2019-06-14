Canlı yayında 'bunak' tartışması

23 Haziran seçimleri öncesinde, Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasında geçen siyasi yarışın havasından herkes nasibin aldı.
Adayların tartışıldığı canlı yayınlarda üslup da bazen dozunu aşabiliyor.
HAFIZA KAYBI, BUNAK TARTIŞMASI
Dün akşam Habertürk TV'de Hülya Hökenek'in moderatörlüğünde gerçekleşen Enine Boyuna programında konuşulan konu üzerine Elif Dördüncü Aydemir'in, İsmail Çağlar'a "Geçici hafıza kaybı yaşıyorsunuz galiba" demesi üzerine Çağlar tarafından, kadın katılımcıya "Bunak, goy goy yapmayın" gibi ifadeler kullandı.
Reklam arasına gidilen programda, Çağlar yayına devam etmedi.