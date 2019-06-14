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Canlı yayında 'bunak' tartışması

Seçimler yaklaşırken artan siyasi gerilim, tartışma programlarına da yansıyor.

Haber Merkezi | 14.06.2019 - 09:06..
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Canlı yayında 'bunak' tartışması

23 Haziran seçimleri öncesinde, Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasında  geçen siyasi yarışın havasından herkes nasibin aldı.

Adayların tartışıldığı canlı yayınlarda üslup da bazen dozunu aşabiliyor.

HAFIZA KAYBI, BUNAK TARTIŞMASI

Dün akşam Habertürk TV'de Hülya Hökenek'in moderatörlüğünde gerçekleşen Enine Boyuna programında konuşulan konu üzerine Elif Dördüncü Aydemir'in, İsmail Çağlar'a "Geçici hafıza kaybı yaşıyorsunuz galiba" demesi üzerine Çağlar tarafından, kadın katılımcıya "Bunak, goy goy yapmayın" gibi ifadeler kullandı.

Reklam arasına gidilen programda, Çağlar yayına devam etmedi.

Canlı yayında 'bunak' tartışması

Enine Boyuna programında konuklar birbirine girdi VİDEO

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