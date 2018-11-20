taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3182
Euro
6.0949
Altın
1222.59
Borsa
94570.9
Gram Altın
209.109

Canlı yayında kalp krizi geçirdi

Eskişehir'de yayın yapan bir yerel televizyon kanalında spor programı sunan Şükrü Oytan, canlı yayın sırasında kalp krizi geçirdi.

DHA | 20.11.2018 - 06:45..
  1. Haberler
  2. Medya

Şükrü Oytan, canlı yayın sırasında bir an duraksadı ve başını masanın üzerine koydu. Diğer yorumcunun durumu farkederek, Oytan'n yanına gitmeye çalıştığı sırada Oytan dengesini kaybederek, oturduğu sandalyeden düştü.

Canlı yayında kalp krizi geçirdi

Canlı yayında kalp krizi geçirdi

SAĞLIK DURUMU İYİ

10 gün önce kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle kalp pili takıldığı öğrenilen Şükrü Oytan, televizyon kanalına çağrılan ambulansla özel bir hasteneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Oytan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Canlı yayında kalp krizi geçirdi

KANALDAN AÇIKLAMA

Televizyon kanalının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Şükrü Oytan hocamıza 10 gün önce kalbinde ritim bozukluğu tanısıyla kalp pili takılmıştı. Bugün yaptığı program esnasında rahatsızlanıp kısa süreli baygınlık geçiren Şükrü hocamız acil olarak hastaneye kaldırılmıştır. Doktorları Şükrü hocamızın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Şükrü Oytan hocamıza ailesine ve spor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" denildi.

Canlı yayında kalp krizi geçirdi

Canlı yayında kalp krizi geçirdi

Canlı yayında kalp krizi geçirdi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump: Artık Pakistan'a ödeme yapmayacağız

Trump: Artık Pakistan'a ödeme yapmayacağız

40
Babel'den Beşiktaş'a kötü haber

Babel'den Beşiktaş'a kötü haber

34
12 ülkeye büyükelçi atamaları

12 ülkeye büyükelçi atamaları

9
Erdoğan, Putin'e kitap hediye etti

Erdoğan, Putin'e kitap hediye etti

19
ABD Kongresi'nde başörtüsü yasağına karşı başvuru

ABD Kongresi'nde başörtüsü yasağına karşı başvuru

26
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, BBC'ye konuştu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, BBC'ye konuştu

13
Canlı yayında kalp krizi geçirdi

Canlı yayında kalp krizi geçirdi

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir