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Canlı yayında kim daha Atatürkçü tartışması isyan ettirdi

CNN Türk canlı yayınına katılan hukukçu Ersan Şen, Atatürk'ün ve Atatürkçülüğün üzerinden yapılan kısı tartışmalar nedeniyle toplumun asıl sorunlarının gözardı edildiğinden dem vurdu.

Haber Merkezi | 10.11.2019 - 03:59..
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Canlı yayında kim daha Atatürkçü tartışması isyan ettirdi

CNN Türk'te Semiha Şahin'in sunduğu canlı yayında konuşan hukukçu Ersan Şen, özellikle siyasilerin Atatürk üzerinden girdiği tartışmaların hiçbir zaman olmulu sonuç vermediğine ve birbirlerini daha az Atatürkçü olmakla suçlamaktan başka bir şey yapmadıklarına değindi.

Canlı yayında kim daha Atatürkçü tartışması isyan ettirdi

"TOPLUMUN SORUNLARI GERÇEKTEN TARTIŞILMIYOR"

Ersan Şen ayrıca, toplumun gerçek sorunlarından çok, kısır ve geçmişe dayalı polemiklerin hem siyaset hem de medyada sürekli ısıtılıp durduğunu, bunun da siyasetçileri ve medyayı giderek toplumdan daha da uzaklaştırdığını savundu.

Canlı yayında kim daha Atatürkçü tartışması isyan ettirdi

"ATATÜRKÇÜLÜK BUGÜNÜ YAŞAMAKTIR"

Ersan Şen, Atatürkün giderek daha da metalaştırılığını belirterek şunları söyledi:

"Atatürk'ün dönemiyle bu dönem farklı. Gelişmek zorundasınız. Tabii ki onun eserlerinden faydalanacaksınız. Ancak bu tür konular, özellikle toplumun sorunları siyasilerin çekişmelerine kurban ediliyor. İktisadi sorunlar var. İnsanlar intihar aşamasına geldiyse bunları konuşmalıyız, yoksa toplumdan koparız, onlar da 'Yeter artık, bugüne gelin, zamanın sorunlarına gelin' der. Atatürkçülük bugünü yaşamaktır. Sen geçmişte bunu yaptın, ben şunu yaptım diyerek, kavgadan öte çözüm üretemeyiz. Burada oturup siyasi parti suvunuculuğu yapmamalıyız."

Canlı yayında kim daha Atatürkçü tartışması isyan ettirdi

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