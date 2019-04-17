Türkiye, 31 Mart yerel seçimlerini geride bıraksa da sonuçların henüz netleşmemesi nedeniyle tartışmalar henüz bitmedi.

17 gündür devam eden süreç, televizyon programlarına da yansıdı.

Öyle ki; Haber Global'de ekrana gelen "Neden?" programının konukları arasında sert bir tartışma yaşandı.

KAVGA BİTMEDİ REKLAMA GİTTİ

Feyza Altun ile Cavit Tatlı arasındaki tartışmayı engelleyemeyen sunucu reklama gitmek zorunda kaldı.

Canlı yayında mazbata tartışması VİDEO

KAŞ GÖZ YAPMA

Cavit Tatlı, Feyza Altun'u kendisine kaş göz işaretleri yapmaması konusunda uyardı.

PARMAK SALLAMA

Altun ise, Cavit Tatlı'nın kendisine parmak sallamaması gerektiğini söyledi.