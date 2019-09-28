taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.673
Euro
6.2084
Altın
1496.98
Borsa
105152.17
Gram Altın
273.078
Bitcoin
46025.17

Canlı yayında Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı

İki konuk arasında yaşanan tartışmanın bir türlü son bulmaması üzerine moderatör, "Acil olarak bir reklam" diyerek yayını kesti.

Haber Merkezi | 28.09.2019 - 09:44..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Canlı yayında Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı

Habertürk'te Hülya Hökenek'in sunumuyla ekrana gelen Enine Boyuna programında, sert tartışmalar yaşandı.

Tartışmaların başrölünde ise Nagehan Alçı ile Ersan Şen vardı.

Ersan Şen'in, güvenli bölge oluşturulduktan sonra Suriyelilerin anında gönderilmesi gerektiğini söylemesi üzerine Nagehan Alçı, araya girdi.

"BOŞ KONUŞUYORSUNUZ"

Bu sırada Ersan Şen, Nagehan Alçı'ya "Boş konuşuyorsunuz." dedi.

Bu ifadenin ardından Nagehan Alçı, oldukça sinirlendi ve tartışma iyice şiddetlendi.

"ACİL OLARAK BİR REKLAM"

Tartışmayı bir türlü noktalayamayan moderatör Hülya Hökenek, "Acil olarak bir reklam" diyerek yayını kesmek zorunda kaldı.

Canlı yayında Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı VİDEO

Canlı yayında Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştıA

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hollanda'dan restoran ve kafelere sigara yasağı

Hollanda'dan restoran ve kafelere sigara yasağı

210
Erdoğan 2023 turizm hedefini açıkladı

Erdoğan 2023 turizm hedefini açıkladı

240
Suriyeli aydınlardan federal devlet hamlesi

Suriyeli aydınlardan federal devlet hamlesi

76
Deprem sonrası İstanbullular bu gece de parklarda

Deprem sonrası İstanbullular bu gece de parklarda

49
Kredi kartı faizleri düştü

Kredi kartı faizleri düştü

21
CHP'li danışman Mücahit Avcı'ya saldırı

CHP'li danışman Mücahit Avcı'ya saldırı

266
Mersin'de öğretmene veli saldırdı

Mersin'de öğretmene veli saldırdı

117
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir