Habertürk'te Hülya Hökenek'in sunumuyla ekrana gelen Enine Boyuna programında, sert tartışmalar yaşandı.

Tartışmaların başrölünde ise Nagehan Alçı ile Ersan Şen vardı.

Ersan Şen'in, güvenli bölge oluşturulduktan sonra Suriyelilerin anında gönderilmesi gerektiğini söylemesi üzerine Nagehan Alçı, araya girdi.

"BOŞ KONUŞUYORSUNUZ"

Bu sırada Ersan Şen, Nagehan Alçı'ya "Boş konuşuyorsunuz." dedi.

Bu ifadenin ardından Nagehan Alçı, oldukça sinirlendi ve tartışma iyice şiddetlendi.

"ACİL OLARAK BİR REKLAM"

Tartışmayı bir türlü noktalayamayan moderatör Hülya Hökenek, "Acil olarak bir reklam" diyerek yayını kesmek zorunda kaldı.

Canlı yayında Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı VİDEO

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