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Canlı yayında oğlunu öldürdüğünü itiraf etti

15 ay önce Kuyulutatlar köyünde kaybolan 35 yaşındaki adamın, öldürülüp bahçeye gömüldüğü ortaya çıktı.

İHA | 09.04.2019 - 16:27..
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Nevşehir’in Derinkuyu ilçesine bağlı Kuyulutatlar köyünde yaklaşık 15 ay önce kaybolan 35 yaşındaki Engin Karakollu, babası tarafından öldürüldü. Ceset evin bahçesinde bulundu.

CANLI YAYINDA İTİRAF

Katıldığı bir canlı yayın programında oğlunu öldürdüğünü itiraf eden baba Arif Karakollu’nun yer bildirmesinin ardından jandarma olay yeri inceleme ekipleri, gösterilen yerde kazı yaptı. Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi’nden (JAKEM) eğitimli köpeğinde yardımıyla da bulunan Engin Karakollu’nun cenazesi, gömüldüğü yerden çıkarıldı.

Canlı yayında oğlunu öldürdüğünü itiraf etti

Engin Karakollu’nun yakınlarının da takip ettiği kazı çalışmalarının sona ermesiyle birlikte aile yakınları sinir krizi geçirdi.

"VAHİM BİR OLAY"

Kuyulutatlar köy muhtarı Hürrem Demir, "Kuyulutatlar köyünde üzücü bir olay yaşandı. Bir insan öldürüldü. Aile içi şiddet mi diyelim ne diyelim bilemiyorum. Babanın itirafı ile ortaya çıkan bir cinayet. Çocuklarımızı daha düzgün yetiştirmeliyiz. Burada baba, anne, kardeş her birinde birer yük var. Bu üzücü olayın köyümüzde yaşanması vahim bir olay. Keşke olmasaydı. Bundan sonra inşallah böyle bir şey yaşamayız. Daha önce babadan az da olsa şüpheleniyorduk. Çocuk yurt dışına sürekli gidip gelen, şehir içinde yurt içi çalışmaları olan bir gencimizdi. Elektrik işi ile uğraştığını biliyoruz.” dedi.

Canlı yayında oğlunu öldürdüğünü itiraf etti

Canlı yayında oğlunu öldürdüğünü itiraf etti

Canlı yayında oğlunu öldürdüğünü itiraf etti

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