Canlı yayında siyanür intiharları-ekonomi sessizliği

Türkiye bu sabah, bir siyanür vakasıyla daha karşılaştı. Bakırköy'de 1'i çocuk 3 kişilik bir aile, evlerinde ölü bulundu.

Bakırköy Kaymakamlığı, yapılan ilk tespitlerde evde siyanür tespit edildiğini açıkladı.

O sırada Habertürk TV'de Para Gündem programında da ülkede son günlerde yaşanan intihar vakaları konuşuluyordu.

Prof. Dr. Ahmet Kasım Han'ın yaptığı yoruma Ali Saydam'ın verdiği tepki sonrasında ise; stüdyo adeta buz kesti.

"AHMET KAŞINMA"

Bülent Aydemir: İradesi dışında 3 çocuğu öldürüyorsunuz. Bu psikolojik midir, ekonomik midir? İrdelenmesi incelenmesi lazım.

Ali Saydam: Doğru doğru.

Ahmet Kasım Han: Ekonomik değildir, çünkü ekonomi iyi.

Ali Saydam: Ahmet, kaşınma!

(Gülüşmeler ve sessizlik)

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