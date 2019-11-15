Canlı yayında siyanür intiharları-ekonomi sessizliği

Türkiye bu sabah, bir siyanür vakasıyla daha karşılaştı. Bakırköy'de 1'i çocuk 3 kişilik bir aile, evlerinde ölü bulundu.
Bakırköy Kaymakamlığı, yapılan ilk tespitlerde evde siyanür tespit edildiğini açıkladı.
O sırada Habertürk TV'de Para Gündem programında da ülkede son günlerde yaşanan intihar vakaları konuşuluyordu.
Prof. Dr. Ahmet Kasım Han'ın yaptığı yoruma Ali Saydam'ın verdiği tepki sonrasında ise; stüdyo adeta buz kesti.
"AHMET KAŞINMA"
Bülent Aydemir: İradesi dışında 3 çocuğu öldürüyorsunuz. Bu psikolojik midir, ekonomik midir? İrdelenmesi incelenmesi lazım.
Ali Saydam: Doğru doğru.
Ahmet Kasım Han: Ekonomik değildir, çünkü ekonomi iyi.
Ali Saydam: Ahmet, kaşınma!
(Gülüşmeler ve sessizlik)
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