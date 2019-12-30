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Canlı yayında türkü söylerken bayıldı

Edirne'de yerel bir televizyon kanalında yayınlanan programa konuk olan kadın, canlı yayında türkü okuduğu sırada bayıldı. Bir süre dinlenen kadın, türkü söylemeye devam etti.

İHA | 30.12.2019 - 14:34..
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Edirne'de bulunan yerel televizyonda yayınlanan ve yerel sanatçı Ali Akartürk’ün hazırlayıp sunduğu türkü programının bu haftaki konukları, Bulgaristan Razgrat Karaağaç Deliorman Türkü Grubu oldu.

Grup üyelerinden Azer Ahmetçik, canlı yayında türkü okuduğu sırada bir anda yere yığıldı.

Canlı yayında türkü söylerken bayıldı İZLE

TÜRKÜ SÖYLEMEYE DEVAM ETTİ

Programın sunucu Ali Akartürk, yayına ara vermek zorunda kaldı. Kısa bir süre ara verilen canlı yayın, tekrar kaldığı yerden devam etti. Bir süre stüdyoda dinlendikten sonra tekrar yayına katılan Ahmetçik, grupla birlikte türküler söylemeye devam etti.

Canlı yayında türkü söylerken bayıldı

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