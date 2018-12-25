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Canlı yayında Ukraynalı vekillerin kavgası

Ukrayna parlamentosunun vekilleri için canlı yayında kavga etmek rutin haline geldi.

Haber Merkezi | 25.12.2018 - 13:08..
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Ukrayna televizyonları yine bir vekilin karıştığı kavgaya sahne oldu. NewsOne kanalında canlı olarak yayınlanan bir programda Mosiyçuk, siyaset bilimci Semçenko'yu Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov'dan para alarak Rusya adına propaganda yapmakla suçladı.

RUH HASTASI DEDİ

Semçenko da suçlamaların üzerine Mosiyçuk'a ‘ruh hastası' dedi ve bunun ardından Mosiyçuk, Semçenko'ya saldırıp hakaret etti.

Daha sonra Mosiyçuk telefonundan bazı ‘bilgiler' gösterdi, sunucu da Semçenko'dan stüdyoyu terk etmesini istedi. Bir süre sonra Semçemko talebi yerine getirdi, ancak stüdyodan çıkarken Mosiyçuk'a yönelik bir şeyler söyledi.

Mosiyçuk da Semçenko'nun peşinden gidip onun sırtına vurdu.

Canlı yayında Ukraynalı vekillerin kavgası VİDEO

DAHA ÖNCE DE KAVGA OLMUŞTU

Bu ay Yüksek Rada televizyonundaki bir programda da Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun partisinden vekil Oleg Barna ile Svoboda partisinden vekil Yuriy Levçenko kavga etmişti.

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