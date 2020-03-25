Koronavirüs vakalarının görülmesi sonucu birçok ünlü isim evlerinde inzivaya çekildi.

Kendisini evde karantinaya alan bu isimlerden biri de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Sıla...

Ünlü şarkıcı hayranlarıyla sosyal medya üzerinden buluşup, canlı yayın açarak mini bir konser verdi.

BAĞLANTIYI KAPATMAYI UNUTTU

Konserin bitmesiyle hayranlarıyla vedalaşan Sıla, bağlantıyı kapatmayı unuttu. Sıla'nın 'oh be kurtuldum' edasıyla geriye çekildiği görüldü.

Bu anlar sosyal medyanın diline düşerken, canlı yayının devam ettiğini gören Sıla'nın yaşadığı panik yüzüne böyle yansıdı.

Canlı yayını kapattığını sanan Sıla'nın paniği