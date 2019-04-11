Cansız manken tacizcileri serbest kaldı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, 8 Nisan günü saat 02.30 sıralarında Marziye Ç.'ye ait giyim mağazasının önünde yaşanan skandal olayın failleri, serbest bırakıldı.

CANSIZ MANKENİ ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

Antalya'da yaşanan akılalmaz cansız manken olayı sonrası elde edilen görüntülerde, şüphelilerden birinin, mankene 'taciz'de bulunulduğu da görüldü. Görüntülerde; 25-30 yaşlarında olduğu tahmin edilen şüphelilerin, önce kilidini açtıkları fanus içindeki mankeni çıkardığı, fotoğraf çektirdikten sonra üzerinde bulunan kürkü aldığı, içlerinden birinin de eteğini kaldırdığı cansız mankeni 3 kez öptüğü ve daha sonra 'taciz' ettiği görüldü.

Üzerindeki kürkü çalıp, cansız mankeni taciz etti VİDEO

3 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Görüntüleri inceleyen polis, şüphelilerin C.M.S., S.A. ve B.Ö. olduğunu belirledi.Olay yeri inceleme ekipleri, cansız manken üzerinde çok sayıda parmak izi tespit etti.

Dün akşam gözaltına alınan ve haklarında 'hırsızlık' ve 'hayasızca hareketler' suçlarından işlem yapılan 3 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.



