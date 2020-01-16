Cansız mankenin montunu çaldı

İstanbul Esenyurt'ta bir giyim mağazası önüne gelen ve rahat hareketleriyle dikkat çeken hırsız, bir süre cansız mankenlerin üzerindeki montları inceledi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Çevreyi de kontrol eden hırsız, cansız mankenin üzerinde bulunan ve yaklaşık 200 lira değerindeki montu alarak olay yerinden kaçtı. Hırsızın montu çalma anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, aynı mağazada daha öncede benzer hırsızlık olaylarının yaşandığı belirtildi.

Cansız mankenin üzerindeki montu böyle çaldı -VİDEO



