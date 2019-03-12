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Çantalardan cep telefonu çalan hamile kadın yakalandı

İstanbul’dan geldiği Samsun’da mağazada alışveriş yapan 2 ayrı kadının çantasından cep telefonunu çalan hamile kadın çok geçmeden yakayı ele verdi.

DHA | 12.03.2019 - 13:24..
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Samsun’un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi’nde bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi.

HIRSIZ KADIN GÜVENLİK KAMERASINDAN KAÇAMADI

İstanbul’dan gelen, 2 ayrı kadının çantasından yankesicilik yöntemiyle cep telefonu çaldığı iddia edilen S.Z.(19) adlı hamile kadın Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkılarak Canik ilçesinde görülüp, gözaltına alındı.

Çantalardan cep telefonu çalan hamile kadın yakalandı

'KAZAK ALACAKTIM' DİYE SAVUNMA YAPTI

Polisteki sorgusu tamamlanan S.Z. iki ayrı hırsızlık suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren ve mağazaya kazak almak için girdiğini iddia eden kadın, çaldığı cep telefonunun da kendisine ait olduğunu ileri sürdü.

CEZAEVİNDE

S.Z., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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