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Çapa Diş Hekimliği binası tahliye ediliyor

Çapa Diş Hekimliği Fakültesi binasının tahliyesine karar verildi.

AA | 01.10.2019 - 15:55..
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Çapa Diş Hekimliği binası tahliye ediliyor

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa Yerleşkesi) Diş Hekimliği Fakültesi binalarının tahliye edilmesine karar verildi.

Açıklama İstanbul Valiliği'nden geldi.

Büyük deprem sonrası öğrencilerin tepki olarak derslere girmediği fakülte binasındaki betonun kalitesinin düşük olduğu söylendi.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Valilikten yapılan açıklamada, "İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde binaların genel olarak bodrum katlarında kullanılan betonun deniz kumundan imal edildiği, beton kalitesinin düşük olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında çok sayıda kolonun rutubete bağlı olarak korozyona uğradığı, beton dökülmelerinin oluştuğu, kolonlarda hem deprem hem de fiziki şartlardan kaynaklı önemli yapısal hasar bulunduğu tespit edilmiş ve binaların tahliyesine karar verilmiştir." denildi.

Çapa Diş Hekimliği binası tahliye ediliyor

Çapa Diş Hekimliği binası tahliye ediliyor

Çapa Diş Hekimliği binası tahliye ediliyor

Çapa Diş Hekimliği binası tahliye ediliyor

Çapa Diş Hekimliği binası tahliye ediliyor

Çapa Diş Hekimliği binası tahliye ediliyor

Çapa Diş Hekimliği binası tahliye ediliyor

Çapa Diş Hekimliği binası tahliye ediliyor

Çapa Diş Hekimliği binası tahliye ediliyor

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