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Çapa Tıp Fakültesi profesörü hayatını kaybetti

Dahiliye profesörü Dr. Seyit Mehmet Kayacan geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

İHA |
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Çapa Tıp Fakültesi profesörü hayatını kaybetti

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs nedeniyle ölümünün ardından bir hekimini daha kaybetmenin acısını yaşadı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İstanbul Üniversitesi, dahiliye profesörü Dr. Seyit Mehmet Kayacan'ın, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiğini açıkladı.

"BİR ÜZÜCÜ HABER DAHA"

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bir üzücü haber daha. Çok sevdiğim mesai arkadaşım Prof. Dr. Seyit Mehmet Kayacan'ı kaybettik. Kalbine yenik düşen kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

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