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Cape Town'da silahlı saldırı: 43 ölü

Güney Afrika'nın başkentinde hafta sonundan itibaren düzenlenen saldırılarda 43 kişi yaşamını yitirdi.

AA | 16.07.2019 - 09:14..
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Güney Afrika'nın Cape Town kentinde hafta sonundan bu yana silahlı saldırılar düzenleniyor.

43 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Ülke basınının polis kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Cape Town'da hafta sonundan bu yana kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırılar düzenlediği belirtildi. Düzenlenen saldırılarda çok sayıda kişi yaralanırken 43 kişi de yaşamını yitirdi.

143 GÖZALTI

Yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili 143 kişi gözaltına alındı. Cape Town'un Philippi bölgesinde geçen hafta düzenlenen silahlı saldırıda 13 kişi hayatını kaybetmişti.

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