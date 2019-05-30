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Captain Price dönüyor: Call of Duty Modern Warfare fragmanı yayınlandı

Call of Duty serisinin yeni oyunu Modern Warfare, biraz önce resmi olarak duyuruldu.

Haber Merkezi | 30.05.2019 - 22:36..
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Oyun dünyasını kasıp kavuran Call of Duty serisinin yeni oyunu az önce tanıtıldı.  Son yıllarda piyasaya çıkan Call of Duty oyunları oyunseverler tarafından pek sevilmese de efsane oyun serisi yeni Modern Warfare oyunu ile eski günlerine geri dönüyor.

İlk olarak 2007 yılında tanıtılan Call of Duty: Modern Warfare serisi oyunseverler tarafından oldukça beğenilmiş ve Activision serinin ikinci ve üçüncü oyunlarını piyasaya sürmüştü. Nihayet beklenen an geldi ve Acitivision serinin dördüncü oyununu resmen duyurdu. Yeni oyunla birlikte oyuncuların yıllardır yolunu gözlediği Captain Price karakteri de geri döndü.

Call of Duty: Modern Warfare fragmanı VİDEO

Bilgisayarlar ve oyun konsolları için yayınlanacak Call of Duty Modern Warfare, 25 Ekim 2019'da oyunseverler ile buluşacak.

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