Çaresiz köylülerin Erdoğan'a çağrısı yanıt buldu

Dikmen ilçesine bağlı Büyükkızık köyünden dokuz aile, uzun zamandır sel nedeniyle hasar gören ve kullanılamayan dere yatakları için bir araya gelerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir dilekçe göndermişti.

KÖY MUHTARI MEHMET AYDIN: SÖZÜNÜ ALDIK

Büyükkızık köyü muhtarı Mehmet Aydın, konuyla ilgili şunları söyledi: "Köyümüzde yağışlar nedeniyle dere yolumuz tahrip olmuştu. 2018'de ilgili mercilere konu ile alakalı dilekçemizi verdik. Geçtiğimiz aylarda Sinop İl Özel İdaresi tarafından gerekli çalışmalar yapılmış ve lazım olan malzemelerin temininin yapılacağı söylenmişti. AK Parti İl Başkanımız sayın Uğur Giresun, konu ile yakından ilgilenmektedir. En kısa sürede söz konusu yol tamiratı yapılacaktır."