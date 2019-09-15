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Caretta yavrularının deniz yolculuğu

Türkiye'de geçen yıl 590 bin 984 caretta caretta yavrusu denizle buluştu.

İHA | 15.09.2019 - 10:48..
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Koruma çalışmaları sayesinde Türk sahillerine gelerek yumurtlayan deniz kaplumbağalarının yavrularının yumurtadan çıkarak denizle buluşma serüvenleri belgesel tadında görüntüler vermeye devam ediyor.

14 KUMSALDA DÜZENLİ İZLEME YAPILIYOR

Türkiye’de 21 adet deniz kaplumbağaları yuvalama kumsalının 14‘ünde düzenli olarak izleme, koruma ve yuva tespit çalışmaları yürütülüyor.

2018 yılı çalışmaları neticesinde 143.7 kilometre Türk sahil şeridinde 301 bin 224 adet caretta caretta yavrusu ve 289 bin 760 adet chelonia mydas yavrusu olmak üzere toplam 590 bin 984 adet yavru sahillerimizden ayrılıp denize kavuştu.

Caretta yavrularının deniz yolculuğu

BELGESEL TADINDA GÖRÜNTÜLER

Bu yıl da Türk sahilleri deniz kaplumbağalarını uğurlamaya başladı. Adana Akyatan kumsalından DKMP ekiplerinin kamerasına yansıyan ve denize kavuşma telaşıyla çırpınan yavru deniz kaplumbağalarının mücadelesi adeta belgesel tadında görüntüler ortaya koydu.

Deniz kaplumbağası yavrularının denizle buluşma serüveni her yıl Ekim ayı sonuna kadar devam ediyor.

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