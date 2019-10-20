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Carl W. Ernst'ün kaleminden: Tasavvuf Öğretileri

İslamofobi üzerine çalışmalar yapan Ernst.’ün kaleminden çıkan “Tasavvuf Öğretileri”, ilk kez günümüz Türkçesi ile buluşuyor.

Özel İçerik | 20.10.2019 - 12:01..
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Doğu Yücel

Tasavvuf, insan olmayı, hayatı, ölümü, sevmeyi, kısacası kalıcı ve güzel olanı anlamayı hedefliyor. Özellikle geçmiş yüzyıllarda edebiyatımızda yaygın olarak uğraşılan bu sanat, bana göre hayatı anlama felsefesinin en başında geliyor. İnsanoğlu neden dünyaya geldi? Aslında bu sorunun cevabını vermek için uğraşır tasavvuf. Dünyayı anlayan nasıl yaşayacağını da bilir elbette. Los Angeles doğumlu olan Carl W. Ernst, karşılaştırmalı dinler üzerine çalışmalar yaparak ilk olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Ardından bütün İslami çalışmaları çorap söküğü gibi gelmeye başlıyor. “Tasavvuf Öğretileri” Kur'ân'ın asıl manasına ulaşmayı hedefleyen birçok Tasavvuf ehlinin kaynaklığında şekillenmesi, eserinin önemini arttırıyor.

Carl W. Ernst'ün kaleminden: Tasavvuf Öğretileri

 

"Çağrı herkesedir fakat yol göstericilik istisnâîdir."

 

TASAVVUF ÖĞRETİLERİ

Carl W. Ernst'ün, yazdığı “Tasavvuf Öğretileri”, en önemli çalışmalarından biri mahiyetinde; çünkü kaynak olarak ele aldığı âlimler, Tasavvuf edebiyatının birer mihenk taşı niteliğinde olduğunu söyleyebiliriz. Titiz bir çalışmanın neticesinde ortaya çıkan bu eser, ölümsüzlük suyundan adeta bir duyum alırken, okuyucuya kendini gösteriyor. Ernst'ün Tasavvuf alanında dikkate değer araştırmacılardan biri olması ayrıyeten eserin değerini arttırıyor. Eserin en önemli özelliklerinden biri, hacim olarak ince bir kitap olmasına rağmen muhteva olarak oldukça özlü meseleleri net bir dil ile yazıyor olması. Bu kitap öğrencisinden akademisyenine ve konuyla ilgilenen birçok okura dayanak noktası oluşturacak kaynak bir el kitabı niteliğinde. Ernst, Çalışmalarında özellikle Batı ve Güney Asya'daki tasavvuf anlayışına odaklanıyor ve bu öğretileri uzun bir tarihî süreçte metodik bir şekilde inceliyor.

Carl W. Ernst'ün kaleminden: Tasavvuf Öğretileri

Tanıtım bülteninde şöyle bir açıklamaya da yer verilmiş:

“Çalışmalarında, tasavvufî düsturları belirli bir tarihsellik gözeterek inceleyen Ernst, bu çalışmasında birtakım İslamî düsturların tasavvufî bakış açısıyla yorumunu, Ebu Nâsır es-Serrâc'dan Rûzbihân Baklî'ye, Ebu'l-Kâsım el-Kuşeyrî'den Necmeddin Kübrâ'ya, birçok tasavvuf büyüğüne nispetle, onların eserlerinden ve görüşlerinden örneklerle inceliyor. Bu anlayışın dünya çapındaki dayanak noktalarını, insanoğlunun manevî arayışa eğilimi çerçevesinde irdeliyor.”

Carl W. Ernst'ün kaleminden: Tasavvuf Öğretileri

Carl W. Ernst

Tasavvuf Öğretileri

Sufi Kitap Yay.

S.: 224

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Sonay Karaman

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