Vatandaşlar yolun kenarında cansız halde yatan bir kişiyi görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan ismi öğrenilemeyen kişinin öldüğünü belirledi.

KAZA SONUCU ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

İnceleme yapan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ölen kişinin üzerinde yapılan incelemede görünüş itibari ile sürtünme izleri olduğu, kafa kısmında çökme bulunduğu, ayağının birinin bilekten kırık olduğu, ayak bileği üzerinde lastik izi bulunduğunu tespit ederek trafik kazası sonucu öldüğü değerlendirildi.

Cinayet dedektifleri şahsa toplu taşıma aracının çarpmış olabileceğini de değerlendirerek, o güzergahtan geçen bütün toplu taşıma araçlarını inceleme altına alındı.





VİCDAN YAPTI

Yapılan çalışmalar neticesinde olayın 01 J 0256 plaka dolmuş ile gerçekleştiği ve araç şoförünün Cumali K. olduğu tespit edildi. Polis zanlıyı yakalamak için birkaç adrese baskın yaptı. Bu arada, zanlının çarptığı kişinin öldüğünü haberlerden öğrendiği ve vicdan yaparak polis merkezine teslim olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan şoför vicdan yapınca teslim oldu VİDEO





KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Cinayet ekipleri zanlıyı polis merkezinden alıp emniyete getirdi. Bu arada ölen şahsın da parmak izinden 37 yaşındaki Ahmet Bayhan olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.