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Çarptığı köpeğe yardım için geri döndü

Giresun’da aracıyla bir köpeğe çarpan sürücü, yaklaşık 2 kilometre gittikten sonra geri dönüp yaralı köpeği veterinere götürdü.

İHA | 02.07.2019 - 10:11..
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61 AAE 744 plakalı aracıyla Giresun istikametinden Trabzon istikametine giden Cebrail Ç., Eynesil ilçesinde bir köpeğe çarptı. Yoluna devam eden sürücü, yaklaşık 2 kilometre gittikten sonra yaralı köpek için geri döndü. Yaralı köpeği ilçe sakinleri yol kenarına aldığı esnada olay yerine gelen Cebrail Ç., arabasına aldığı yaralı köpeği veterinere götürdü.

"VİCDANIMIN SESİNİ DİNLEYİP GERİ GELDİM"

Vicdanının kendisini rahatsız ettiğini ve yardım etmek için geri döndüğünü belirten Cebrail Ç., “Giresun istikametinden Trabzon istikametine giderken Eynesil merkez kavşak ışıklarından geçerken sağ tarafımdaki araç hafif sağ yaptı, köpek direkt önüme düştü ve vurdum. Vurduktan sonra duramadım ve vicdanımın sesini dinleyip yaklaşık 2 kilometre ilerideki kavşaktan dönerek geri geldim. Tedavisini yaptırmak için veterinere götürüyorum.” dedi.

Çarptığı köpeğe yardım için geri döndü

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