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Çarptığı köpeği hayata döndürmek için her şeyi yaptı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde otomobiliyle köpeğe çarpan sürücü, nabzı atmayan köpeği hayata döndürmek için dakikalarca kalp masajı yapmasına rağmen hayata döndüremedi.

İHA | 03.05.2019 - 02:30..
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Şalıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Kısas Mahallesi mevkisinde sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışırken aniden yola fırlayan köpeğe çarptı.

Çarptığı köpeği hayata döndürmek için her şeyi yaptı

Çarpma sonrası otomobilinden inen sürücü, köpeğin nabzının atmadığını fark ederek, çevredekilerden de yardım isteyerek köpeği hayata döndürmeye çalıştı. Dakikalarca nabzı atmayan köpeğe kalp masajı yapan sürücü başarısız oldu.

Çarptığı köpeği hayata döndürmek için elinden geleni yaptı VİDEO

Çarptığı köpeği hayata döndürmek için her şeyi yaptı

KÖPEĞE İLK YARDIM

İhbar üzerine olay yerine giden veteriner ekipleri de köpeği araca koyarak veterinerliğe götürdü. Ekipler, veterinerlikte yaptığı müdahaleye rağmen köpeği hayata döndüremedi.

Çarptığı köpeği hayata döndürmek için her şeyi yaptı

Öte yandan, aracıyla yoldan geçen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’da yaralı köpeğin başında dakikalarca bekledi.
Çarptığı köpeği hayata döndürmek için her şeyi yaptı

Çarptığı köpeği hayata döndürmek için her şeyi yaptı

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