Çarptığı köpek için araçtan indi, başka bir araç çarptı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Muhammet Yaman idaresindeki otomobil, seyir halindeyken yola atlayan bir köpeğe çarptı.

KÖPEK İÇİN İNDİ HAYATINDAN OLDU

Yaman, çarptığı köpeği kontrol etmek için aracından indiği sırada O.A'nın kullandığı otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti.

HAMİLE EŞİ SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

O sırada araçta ocasını bekleyen ve hamile olduğu öğrenilenYaman'ın eşi sinir krizi geçirdi. Hamile eş sağlık ekipleri tarafından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobilin çarptığı köpeğin de öldüğü belirlendi.