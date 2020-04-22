İstanbul Arnavutköy'de bulunan bir alışveriş merkezinde kurye olarak çalışan Mehmet K.'ya trafikte tartıştığı Mertcan F. adlı bir sürücü otomobili ile çarptı.

Çarpmanın ardından otomobile takılan motosikletiyle birlikte kurye Mehmet K., metrelerce sürüklendi.

KURYENİN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Olay sonrasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Mehmet K.'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Çarptığı kuryeyi otomobille metrelerce sürükledi ViDEO

SERBEST KALDI

Olay sonrasında Mertcan F. yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan Mertcan F. ile ilgili hakkında “Kasten yaralama" suçundan işlem yapılırken şüpheli. Adli makamlarca serbest bırakıldı.





