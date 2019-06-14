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Çarptığı motosikletli öldü, kadın gözyaşlarına boğuldu

Antalya'da seyir halindeyken bir motosiklete çarpan sürücü kadın, sinir krizi geçirdi. Yaralının başında ağlayan kadın, “Onun da çocuğu vardır. O da evine ekmek götürüyordur" dedi.

İHA | 14.06.2019 - 12:13..
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Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde seyir halinde olan Dilek Kurt (21) yönetimindeki 06 GC 3575 plakalı otomobil, tali yoldan çıkan Durmuş Demiral (57) yönetimindeki 07 UM 805 plakalı motosiklete çarptı.

Çarptığı motosikletli öldü, kadın gözyaşlarına boğuldu

KALP MASAJINA CEVAP VERMEDİ

Kazada, motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi. Çarpmanın etkisiyle vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Demiral’a ilk müdahaleyi, bir yakınının haber vermesi üzerine olay yerine giden Gazipaşa Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Sözen yaptı. Demiral, yapılan kalp masajına cevap vermedi.

Çarptığı motosikletli öldü, kadın gözyaşlarına boğuldu

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Demiral’a bu müdahale sırasında otomobil sürücüsü Dilek Kurt, gözyaşlarına sahip olamadı. Sinir krizleri geçiren Kurt, “Benim de çocuğum var. Onun da çocuğu vardır. O da evine ekmek götürüyordur. Ben bir daha çocuğumu göremeyecek miyim?” dedi.

Çarptığı motosikletli öldü, kadın gözyaşlarına boğuldu

EVLİ VE ÇOCUK BABASI

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demiral, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Demiral’ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

Çarptığı motosikletli öldü, kadın gözyaşlarına boğuldu

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