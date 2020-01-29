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Çaresiz anne, buz tutan evde 3 çocuğuyla yaşıyor

Van'da yaşayan ve eşinin kendilerine bakmadığını söyleyen Zöhre Uluç, birçok bölümü buz tutan evde 3 çocuğuyla birlikte hayata tutunmaya çalışıyor.

İHA | 29.01.2020 - 10:47..
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Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi Mahallesi'nde yaşayan Zöhre Uluç; biri 3, biri 2 ve biri 7 aylık olmak üzere 3 kız çocuğuna hem annelik hem de babalık yapıyor.

ÇOCUKLARIYLA BUZ TUTAN EVDE YAŞIYOR

Birçok bölümü buz tutan evde çocuklarıyla birlikte yaşam mücadelesi veren Zöhre Uluç, yetkililerden ve hayırsever vatandaşlardan yardım bekliyor.

Çaresiz anne, buz tutan evde 3 çocuğuyla yaşıyor

"1 YIL BOYUNCA KUMUN İÇİNDE YATTIK"

Eşinin kendilerine bakmadığını ve 2-3 ayda bir eve uğradığını dile getiren Uluç, “Ne kocam ne de ailesi bize sahip çıkmıyor. Hiçbir şekilde eşim çalışmıyor, bize bakmıyor. Bir sene kirada kaldım, kiradan attılar. Sonra inşaat halinde olan bu eve geldik. Burada yaklaşık bir yıl boyunca kumun içerisinde yattık. Sonra komşumun yardımıyla bu evin içini yaptırdık ama onun da parasını hala vermemişler. Sorduğumda ‘durumumuz yok’ diyorlar ama durumları olsa da yine bize bakmazlar. Kocam hiç çalışmıyor ve şimdiye kadar bize hiç bakmadı.” dedi.

Çaresiz anne, buz tutan evde 3 çocuğuyla yaşıyor

"660 LİRA İLE GEÇİMİMİ SAĞLIYORUM"

Daha önce el işi yaparak çocuklarına baktığını söyleyen anne, “Daha önce el işi, yazma yaparak geçiniyordum ama şimdi 3 çocuktan dolayı yapamıyorum. Millet bize yardım ediyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından aldığım 660 TL ile geçimimi sağlamaya çalışıyorum. Başka da bir gelirim yok. Eşyaları da sağ olsun komşularım bana verdi.” ifadelerini kullandı.

Çaresiz anne, buz tutan evde 3 çocuğuyla yaşıyor


VALİLİK AİLEYİ ZİYARET ETTİ

Bir akrabasının durumu fark etmesi ve bunu sosyal medyada paylaşması üzerine Van Valiliği başta olmak üzere birçok kişinin kendilerini ziyaret ettiğini belirten Uluç, “Valimiz, SYDV Müdürümüz bizi ziyaret etti. Eve baktılar ve evin fotoğrafını çektiler. Ben sadece çocuklarıma bakabileceğim bir yuva istiyorum. Çocuklarımı barındırabileceğim, onlara temiz bir şekilde bakabileceğim bir ev istiyorum. Ben bu anlamda ilk günden beri yanımızda olan valimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Çaresiz anne, buz tutan evde 3 çocuğuyla yaşıyor


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