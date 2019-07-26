taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6266
Euro
6.2658
Altın
1417.63
Borsa
102915.15
Gram Altın
256.416

Çarum'da motosiklet kazası: 1 ölü

Saman yüklü motosikletle seyir halinde olan sürücü, dreksiyon hakimiyetini kaybederek yaşamını yitirdi.

İHA | 26.07.2019 - 14:55..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Çorum’un Kargı ilçesinde saman yüklü sepetli motosikletle kaza yapan sürücü hayatını kaybetti.

SAMAN YÜKLÜ MOTOSİKLET

Mahmut E.(79) ait plakasız motosiklet Kargı istikametinden Akkise Yaylası’na seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaza yaptı.

Çarum'da motosiklet kazası: 1 ölü

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü Mahmut E.’nin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Terörist Mihraç Ural'dan 'hayattayım' pozu

Terörist Mihraç Ural'dan 'hayattayım' pozu

157
Kabinede revizyon gündemde

Kabinede revizyon gündemde

150
Fransa'dan Türkiye'ye füze savunma sistemi

Fransa'dan Türkiye'ye füze savunma sistemi

170
Alinur Aktaş belediye şirketlerinde kendini görevlendirdi

Alinur Aktaş belediye şirketlerinde kendini görevlendirdi

579
ABD, S-400'lerin aktif edilmemesini istedi

ABD, S-400'lerin aktif edilmemesini istedi

268
Emre Belözoğlu maç sonu sinirlerine hakim olamadı

Emre Belözoğlu maç sonu sinirlerine hakim olamadı

180
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz kararına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz kararına ilk yorum

340
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir