Çarum'da motosiklet kazası: 1 ölü

Mevsim normallerinin üzerinde aşırı sıcaklıkların hakim olduğu Belçika'da sıcaklık ilk kez 42 olarak ölçüldü.

Didim'de bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, zehir taciri bir şahsı piyasaya sürmek istediği uyuşturucu maddelerle birlikte yakaladı.

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Kazak iş insanını 42 bin dolar dolandırdı

Antalya'da kendisinden zeytinyağı alan Kazak iş insanını, 42 bin dolar dolandıran zanlı, polis tarafından yakalandı. Zanlının aynı suçtan çok sayıda kaydı olduğu belirtildi.