Çarum'da motosiklet kazası: 1 ölü

Çorum’un Kargı ilçesinde saman yüklü sepetli motosikletle kaza yapan sürücü hayatını kaybetti.
SAMAN YÜKLÜ MOTOSİKLET
Mahmut E.(79) ait plakasız motosiklet Kargı istikametinden Akkise Yaylası’na seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaza yaptı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Sürücü Mahmut E.’nin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.