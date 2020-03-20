Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), 1984 yılında İsviçre'nin Lozan kentinde Juan Antonio Samaranch tarafından, olimpiyatlar sırasında ortaya çıkacak anlaşmazlıkları gidermesi için kurulmuştu.

1994'te İsviçre Federal Mahkemesi, IOC'nin bir parçası olarak varlığını sürdüren CAS'ın kararlarında tarafsız olmadığına kanaat getirmesi üzerine CAS, bağımsız hale gelmek adına bir takım reformlar gerçekleştirdi. Ve 2004 yılında bu amacını gerçekleştirerek IOC'tan tamamen ayrıldı.

EN ÇOK GÖRÜLEN DAVALAR NELERDİR?

CAS'ta şu ana kadar en çok profesyonel futbol kulüplerinin transfer süreçlerinde yaşadığı anlaşmazlıkların yanı sıra sporda performans artırıcı madde kullanımından oluşan doping davaları görüldü.