Casio’yla dijitale geçtik

Hesap makinelerinden dijital saatlere, müzik aletlerinden cep telefonlarına, dijital kameralardan fotoğraf makinelerine kadar pek çok ürüne imza attı Casio. Milenyuma geçişle teknolojik dönüşüm ve dijitalleşme başladı. Bu geçiş saatlere de yansıdı. Aslında en önemli özelliği analogdan dijitale geçişi sağlaması. En dikkat çeken özelliği ise çok fonksiyonlu ve sağlam olması. Kol gücü gerektiren işlerde çalışanlar, ya da ağır işlerde çalışırken kullanılıyordu çoğunlukla. Hatırlarsanız kronometresini 00.00.01 de durdurmanın büyük marifet sayıldığı çocukluk anılarımız da vardır. Her Türk'ün asker doğduğu ülkede askerlerin kolundan bir kere de olsa geçmiş saat türü kendisi.

CASİO EFSANESİNİN DOĞUŞU

Casio’nun doğuşu, 1946 yılına kadar uzanıyor. Tokyo’lu markanın piyasaya sundukları ilk ürünleri, yubiwa borusu denilen sigarayı tutan bir parmak halkasıydı. Sigaranın ucuna takılan başlık sayesinde eller boş kalıyor, sigara içerken parmaklar serbestçe kullanılabiliyordu. Bu buluş ilk bakışta son derece basit gibi görünse de II. Dünya Savaşı’nın ardından büyük ekonomik sıkıntılar çeken ve sigarayı yüksek fiyata içmek durumunda kalan Japonlar arasında büyük ilgi gördü.

10 TUŞLU HESAP MAKİNESİNİ ÜRETTİLER

Casio’nun hem saat hem de hesap makinesini bir arada yaptığı modelleri de var. Hesap makinesi yapma çalışmaları 1954 yılında ilk meyvesini verdi. Kullandıkları solenoidler, mekanik hesap makinelerinin yaptığı işlemleri hızlı ve kolay bir şekilde yerine getiriyordu. Bu tarihte şirket, Japonya’nın ilk elektrikli hesap makinesini üretmeyi başardı. Bu ürünler ayrıca, 10 tuşluydu ve 100, 1000 gibi sayıları gösteren tam tuş takımı kullanımını gereksiz hale getirdi ve o güne kadar kullanılan üç farklı ekran penceresini teke indirdi.

HESAP MAKİNELERİNDEN KOL SAATLERİNE

1970’lı yıllara, şirketin elektronik alanındaki birikimlerini farklı alanlarda kullanmaya ve ürün çeşitliliğini hızla artırmaya başladığı yıllara gidiyoruz. Marka tanınırlığı açısından Casio tarihinde kol saatlerinin önemi çok büyük oldu. Bu yıllarda kol saatlerinde ürün çeşitliliğini artırırken tasarım ve fonksiyonel özellikler bakımından da birçok yeniliğe imza attı. Örneğin hem dijital, hem de analog olarak çalışan kol saatleri ile sıcaklık ve basınç göstergeleri, gün, ay ve yıl göstergeleri gibi özellikler, dünya saat piyasasısını yerinden oynattı.

DİJİTAL SAATTE İLKLERE İMZA ATTI

1974 yılında piyasaya sunulan Casiotron, dünyanın ilk elektronik kol saatiydi. İlk LCD ekranlı kol saati de 31-CS10B modeliyle 1978 yılında piyasaya sunuldu. Üretimine 1983 yılında başlanan G-Shock kol saatleri, ilk şok darbelere dayanıklı kol saatleriydi. Bu model içinde DW-5000C kol saatleri, dünya genelinde büyük bir satış başarısı yakalamayı başardı. Telefon numarası hafızalı ilk kol saati CMD-40/401 ise piyasaya sunulduğu 1984 yılında büyük bir ilgiyle karşılandı. Bu ürünler, telefon numaralarına hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmayı sağlıyordu. Bir yıl sonra piyasaya sunulan FS-10 ultra ince dijital saatler ise kol saatlerinin görüntüsünde değişimlere öncü oldu.

EFSANE MODELİ: CASİO F-91

Bizim ülkede en yaygın Casio marka modeli bu. Aynı anda hem saat hem ayın kaçıncı gününde, haftanın hangi günü olduğunu görebilme özelliği bulunuyor. Kronometre, alarm, su geçirmez ve ışıklı bir model. 90’lı yılları yıkıp geçmiş, her 10 kişiden birinin kolunda mutlaka olan saatlerdi bunlar. Ve en önemlisi her Türk askerinin kolunda olmazsa olmazdı.

Dijitallerin atası F-91'ler, bugünkü tasarımın fikir babasıydı.Saatin mekanizması bugünkü modellerde kullanılan dijital mekanizmanın öncüsü oldu.

SAPA SAĞLAM G-SHOCK’LAR

Gökdelenin en üst katından düşse zarar görmemesi muhtemel olan saatler bunlar. Üzerinden kamyon geçtiginde bile sağlam kalma iddiasinda, camı özel minerallerden yapıldığı için kırması zor saatler. İnşaat işçilerinin ihtiyaçlarına göre tasarlanan modeller olmasına rağmen onların dışında kim varsa ilgi duymuştu. Denizcilik, havacılık, atletizm, dövüş ya da maden işçileri için özel tasarımları var. Bu ürünler su geçirmez, kırılmaz, darbeye dayanıklı ve çamur geçirmez özelliklere sahip.

Casio şuan dala dijital ürün grubunda pazar liderliğini elinde bulunduruyor. Bunlar içinde hesap makineleri ve kol saatleri daha fazla öne çıksa da müzik aletlerinden cep telefonlarına, dijital kameralardan yazarkasalara kadar birçok ürünle öne çıkıyor.