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Casper'ın en iddialı oyun bilgisayarı Excalibur G900 satışa çıktı

Sahip olduğu RTX2080 MaxQ ekran kartı ile oyun dünyasına iddialı bir giriş yapan Excalibur G900 satışa sunuldu.

İHA | 29.04.2019 - 10:10..
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Piyasaya çıkardığı güçlü bilgisayarlar ile oyuncuların ilgisini çeken Casper'ın oyuncu bilgisayar serisi Excalibur, tarihinin en iddialı modeli olan G900’ü satışa sundu.

Sahip olduğu Nvidia RTX2080 MaxQ ekran kartı ile şimdiden oyunseverler için iddialı bir giriş yapan yeni dizüstü bilgisayar, ince yapısı ile de dikkat çekiyor.

Bugüne kadar piyasaya sunduğu tüm modellerden çok daha iddialı olan dizüstü oyun bilgisayarı Excalibur G900, masaüstü bilgisayar deneyimini unutturacak özelliklere sahip.

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ÜST DÜZEY GERÇEKLİK ALGISI

Oyun tutkusunu bir üst seviyeye taşıyacak yeni dizüstü bilgisayar modelinin en önemli özelliklerinden biri de sahip olduğu güçlü erkan kartı. NVIDIA’nın Turing mimarisine sahip RTX ekran kartları, bir önceki nesillerine göre ortalama yüzde 30 daha fazla performans sunuyor. RTX2080 ise bir önceki nesline göre yaklaşık yüzde 45 daha performanslı.

RTX ekran kartlarının sahip olduğu ışın izleme teknolojisi sayesinde ise oyunun her anında oyun severler, inanılmaz derecede gerçekçi ve detaylı görsellere sahip olabiliyor.

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GENİŞ VE İNCE EKRAN

4.7 milimetre inceliğine sahip olan süper dar çerçevesi ile Excalibur G900, oyunseverlere daha büyük görüntüler sunuyor.  İnceliğinden ödün vermeyen tasarım, sınıfındaki rakiplerine göre 19.9 milimetre inceliği ve 2.1kg hafifliği ile yüzde 30 daha mobil.

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AKILLI TURBO SOĞUTMA

Modelin akıllı turbo soğutma sistemi sayesinde RTX2080 ekran kartının sunacağı benzersiz performansta dahi kesintisiz oyun performansı sunuyor. 2 adet akıllı turbo fanın her birinde 71 ayrı fan pervanesi bulunuyor. Termal sistemin sahip olduğu 4 farklı termal boru ise bütün sistemin serin kalmasını sağlıyor.

Yüksek bağlantı hızına, 32 GB’a kadar artırılabilen RAM kapasitesine, güç tüketimini en uygun şekilde ayarlayabilen DDR4 teknolojisine sahip olan Excalibur G900, ayrıca akıllı ses sistemi sayesinde bütün sesleri filtreleyerek pürüzsüz bir ses kalitesi sağlıyor.

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Casper'ın en iddialı oyun bilgisayarı Excalibur G900 satışa çıktı

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