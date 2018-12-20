Çatak’ta araziye gömülü plastik patlayıcı ele geçirildi

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1 İngilizler Türkiye'ye akın edecek Brexit tartışmalarını fırsat bilen İngilizler, Türkiye'de tatil yapmaya hazırlanıyor.

2 Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş oylamaya katıldı Beşiktaş Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oy kullandı.

3 Galatasaray'da hedef Alan Carvalho Devre arasında kadrosuna mutlaka bir golcü takviyesi yapacak olan Galatasaray'ın, Alan Carvalho transferinde sona yaklaştığı öğrenildi.

4 Der Spiegel'in Türkiye ile ilgili haberleri yalan çıktı Alman Der Spiegel dergisi, habercilik ödüllü bir muhabirlerinin, yıllarca Türkiye'de mülteciler ile ilgili sahte haber yazdığının ortaya çıktığını duyurdu.

5 Dünyanın en iyi spa merkezleri Şimdiye kadar yaşadığınız spa tecrübelerini unutun çünkü bahsedeceğim rotalar beklentinizden değil, hayallerinizden de fazlasını sunuyor.

6 Fetullah Gülen'in iadesinde sona doğru Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, FETÖ elebaşı Gülen'in iadesinde olumlu gelişmeler beklediklerini söyledi.