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Çatalca'da göle açılan 3 kişiden 2'si kayboldu

İstanbul Çatalca'daki Durusu Gölü'ne (Terkos) balık tutmak için açılan 3 kişiyi taşıyan tekne alabora olurken, bir kişi başka balıkçılarca kurtarıldı.

DHA | 20.12.2019 - 07:22..
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Dün 22.00 sıralarında Çatalca ilçesi Ormanlı Mahallesi yakınlarındaki Durusu Göl'üne balık tutmak için geldikleri öğrenilen ve isimleri henüz tespit edilemeyen 3 kişi, teknenin alabora olması nedeniyle göle düştü.

BİR KİŞİ KURTARILDI

Teknenin battığını fark eden başka bir balıkçı teknesindeki kişiler, bir taraftan gölde boğulmakta olan kişileri kurtarmak için yardıma koşarken diğer taraftan da itfaiye ve jandarmaya ihbarda bulundu. Göle düşen kişilerden birisi diğer balıkçılar tarafından kurtarılarak tekneye ardından kıyıya çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma sualtı balık adamları, itfaiye dalgıçları ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çatalca'da göle açılan 3 kişiden 2'si kayboldu

KAYIP 2 KİŞİ ARANIYOR

Kurtarılan kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çatalca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Dalgıçların gölde yaklaşık 3 saat süren aramaları sonucu kaybolan 2 kişi bulunamazken aramalara göldeki yoğun sis nedeniyle ara verildi. Aramaların sabah saat 08.00'de tekrar başlayacağı öğrenildi.

Çatalca'da göle açılan 3 kişiden 2'si kayboldu

Öte yandan, tekneleri batan 3 kişinin nereden geldikleri ve kimlikleri henüz tespit edilemedi. Göl çevresinde jandarma ekiplerinin nöbeti ise sabah saatlerine kadar sürecek.

Çatalca'da göle açılan 3 kişiden 2'si kayboldu

Çatalca'da göle açılan 3 kişiden 2'si kayboldu

Çatalca'da göle açılan 3 kişiden 2'si kayboldu

Çatalca'da göle açılan 3 kişiden 2'si kayboldu

Çatalca'da göle açılan 3 kişiden 2'si kayboldu

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