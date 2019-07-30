Çatalca Kabakça'da tren, araca çarptı. Kazanın ardından araç, halatla trene bağlanarak raylardan çekildi.
Kaza sırasında araçta bulunan 1 çocuk yaralandı.
SİNYALİZASYON ARIZASI
İstasyonda, demir yolundaki sinyalizasyonun arızası nedeniyle işaret ışıkları yanmadı.
Arıza nedeniyle trenin geldiğini fark edemeyen araç sürücüsü, Akören geçidinde ilerlemek istedi.
Çatalca'da tren araca çarptı ViDEO
1 ÇOCUK YARALANDI
Bu sırada tren, araca çarparak sürükledi. Kazada araçta bulunan 1 çocuk yaralandı.
Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun, hafif yaralı olduğu öğrenildi.
2 KİŞİ YARA ALMADAN KURTULDU
Araçta bulunan ve kimliği öğrenilemeyen diğer 2 kişinin ise kazadan yara almadan kurtulduğu bilgisine ulaşıldı.
Kazanın ardından hasar gören araç, halatla trene bağlanarak raylardan çekildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.