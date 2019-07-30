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Çatalca'da tren araca çarptı

Sinyalizasyon arazası nedeniyle işaret ışıkları yanmayan demir yolunda trenin geldiğini fark edemeyen araç sürücüsü, geçitten geçerken kazaya neden oldu.

İHA | 30.07.2019 - 09:57..
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Çatalca Kabakça'da tren, araca çarptı. Kazanın ardından araç, halatla trene bağlanarak raylardan çekildi.

Kaza sırasında araçta bulunan 1 çocuk yaralandı.

SİNYALİZASYON ARIZASI

İstasyonda, demir yolundaki sinyalizasyonun arızası nedeniyle işaret ışıkları yanmadı.

Arıza nedeniyle trenin geldiğini fark edemeyen araç sürücüsü, Akören geçidinde ilerlemek istedi.

Çatalca'da tren araca çarptı ViDEO

Çatalca'da tren araca çarptı

1 ÇOCUK YARALANDI

Bu sırada tren, araca çarparak sürükledi. Kazada araçta bulunan 1 çocuk yaralandı.

Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun, hafif yaralı olduğu öğrenildi.

Çatalca'da tren araca çarptı

2 KİŞİ YARA ALMADAN KURTULDU

Araçta bulunan ve kimliği öğrenilemeyen diğer 2 kişinin ise kazadan yara almadan kurtulduğu bilgisine ulaşıldı.

Kazanın ardından hasar gören araç, halatla trene bağlanarak raylardan çekildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çatalca'da tren araca çarptı

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