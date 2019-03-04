Catfish nedir

Örneğin bir kullanıcı, Facebook üzerinden kadın profili oluşturarak kendine erkeklerden oluşan bir çevre oluşturabilir ve daha sonra bu çevreyi istediği sayfaları beğendirmek yada gelir elde etmek amacıyla farklı şekillerde kullanabilir. Bu örneğini sunduğumuz senaryodaki kadın, Facebook profili fake ve diğer adıyla Catfish’dir.

BİREYSEL BAZLI HEDEF

Catfish’ler farklı ve benzersiz teknikler kullanırlar ve inandırıcılık potansiyeli yüksek olan yollara başvururlar. Profesyonel Catfish’ler, genel bir kitle oluşturup bu kitle üzerinden hedefe ulaşmak yerine, bireysel bazlı hedeflerle çalışırlar. Örneğin bir kullanıcıyı keşfedip, bu kullanıcının tüm sosyal medya hesaplarını takip ederler. Daha sonra yeterince bilgiyi edinip kişinin zaaflarını ortaya çıkartır ve buna uygun bir Catfish profili oluşturarak hedefini, kendi ağına çekmeyi planlar.

CATFİSH'LERE KARŞI KENDİMİ NASIL KORURUM

Catfish bir profili anlamak, çoğu zaman sandığınızdan daha kolay olabilir. Şu büyük bir gerçektir ki; gerçek hayat üzerinde olmayan şeyler internette de olmaz. Dolayısıyla sizin gerçekçilik ve mantıkçıl yönünüz, bir Catfish’i kolayca avlayabilir. Örneğin Catfish, size bir bayan profiliyle yaklaşıyorsa yaklaşma senaryosunun inandırıcılığı üzerinden yola çıkabilirsiniz. Karşınızdaki kişi çok güzel ve normal hayatta sizinle kesinlikle ilgilenmeyeceğini düşündüğünüz biriyse (mecazen), internet üzerinde de ilgilenmeyecektir.