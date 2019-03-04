taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.37625
Euro
6.0911
Altın
1287.15
Borsa
104193.33
Gram Altın
222.741

Catfish nedir

Catfish; birilerini kandırarak para alma amacıyla senaryo uydurup, bu senaryoya uygun davranan kişidir. En yaygın örneklerini Facebook veya online randevu siteleri üzerinde görebilirsiniz.

  1. Haberler
  2. İpucu
Whatsapp ile paylaş

Örneğin bir kullanıcı, Facebook üzerinden kadın profili oluşturarak kendine erkeklerden oluşan bir çevre oluşturabilir ve daha sonra bu çevreyi istediği sayfaları beğendirmek yada gelir elde etmek amacıyla farklı şekillerde kullanabilir. Bu örneğini sunduğumuz senaryodaki kadın, Facebook profili fake ve diğer adıyla Catfish’dir.

BİREYSEL BAZLI HEDEF

Catfish’ler farklı ve benzersiz teknikler kullanırlar ve inandırıcılık potansiyeli yüksek olan yollara başvururlar. Profesyonel Catfish’ler, genel bir kitle oluşturup bu kitle üzerinden hedefe ulaşmak yerine, bireysel bazlı hedeflerle çalışırlar. Örneğin bir kullanıcıyı keşfedip, bu kullanıcının tüm sosyal medya hesaplarını takip ederler. Daha sonra yeterince bilgiyi edinip kişinin zaaflarını ortaya çıkartır ve buna uygun bir Catfish profili oluşturarak hedefini, kendi ağına çekmeyi planlar.

Catfish nedir

CATFİSH'LERE KARŞI KENDİMİ NASIL KORURUM

Catfish bir profili anlamak, çoğu zaman sandığınızdan daha kolay olabilir. Şu büyük bir gerçektir ki; gerçek hayat üzerinde olmayan şeyler internette de olmaz. Dolayısıyla sizin gerçekçilik ve mantıkçıl yönünüz, bir Catfish’i kolayca avlayabilir. Örneğin Catfish, size bir bayan profiliyle yaklaşıyorsa yaklaşma senaryosunun inandırıcılığı üzerinden yola çıkabilirsiniz. Karşınızdaki kişi çok güzel ve normal hayatta sizinle kesinlikle ilgilenmeyeceğini düşündüğünüz biriyse (mecazen), internet üzerinde de ilgilenmeyecektir.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Binlerce yıllık mucize: Bulgur

Binlerce yıllık mucize: Bulgur

0
Lezzetli Türk Kahvesi'nin sırları

Lezzetli Türk Kahvesi'nin sırları

3
Kenevir nedir

Kenevir nedir

7
Yaz sıcaklarında hamileler için uyku tüyoları

Yaz sıcaklarında hamileler için uyku tüyoları

1
Takıntı hastalığı (OKB) nedir, nasıl tedavi edilir

Takıntı hastalığı (OKB) nedir, nasıl tedavi edilir

1
Gökkuşağı nasıl oluşur

Gökkuşağı nasıl oluşur

2
Yurt dışı telefonların pasaport kaydı nasıl yapılır

Yurt dışı telefonların pasaport kaydı nasıl yapılır

1
[+] Görüş bildir