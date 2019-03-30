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Çatı yangınında can pazarı; film gibi izlediler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir apartmanın çatısında çıkan yangında mahsur kalan 2'si yatağa bağımlı 4 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

DHA | 30.03.2019 - 16:56..
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Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi üzerinde bulunan apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını görüp evin etrafına doluşan vatandaşlarsa olayı film gibi izlemeye koyuldular.

YATAĞA BAĞIMLI HASTALAR İÇERDE KALDI

Alevler yükselince çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere iki taraftan müdahale etti. Apartmanda 2'si kadın 4 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanlardan 2'sinin de yatağa bağımlı olduğu öğrenildi. 4 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

Çatı yangınında can pazarı; film gibi izlediler

MERAKLI MERAKLI İZLEDİLER, VİDEO ÇEKTİLER

Yangın çıkan binanın karşısındaki AVM’ye gelenler ise söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izledi, telefonla sosyal medyadan canlı yayın yaptı. Yangında çatı bölümü kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.


Çatı yangınında can pazarı; film gibi izlediler

Çatı yangınında can pazarı; film gibi izlediler

Çatı yangınında can pazarı; film gibi izlediler

Çatı yangınında can pazarı; film gibi izlediler

Çatı yangınında can pazarı; film gibi izlediler

Çatı yangınında can pazarı; film gibi izlediler

Çatı yangınında can pazarı; film gibi izlediler

Çatı yangınında can pazarı; film gibi izlediler

Çatı yangınında can pazarı; film gibi izlediler

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