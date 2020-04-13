taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7897
Euro
7.4423
Altın
1691.68
Borsa
95836.33
Gram Altın
368.888
Bitcoin
45415.39

Çatıdaki gençlere drone ile polis anonsu

Sultanbeyli'de çatıya çıkan gençler, devriye ekipleri tarafından drone ile uyarıldı. Polis, gençlere, "Ne işiniz var çatıda? İnin aşağı" anonsu yaptı.

İHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Çatıdaki gençlere drone ile polis anonsu

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi'nde, devriye ekipleri tarafından, drone'lu uygulama yapıldı.

Çatıda bulunan gençleri fark eden polis, çatıya yükselttiği drone ile gençlere uyarı anonsu yaptı.

"ÇATIDA NE İŞİNİZ VAR"

Polis anonsta, "Gençler şu an konuşan polis drone'u. Çatıda ne işiniz var? Hayatınızı tehlikeye atıyorsunuz. Hem sosyal mesafeye de uymamışsınız. Çabuk aşağı inin!" şeklinde uyarı yaptı.

Çatıdaki gençlere drone ile polis anonsu ViDEO

"POLİSLER BURADA DA RAHAT BIRAKMIYOR"

Bunun üzerine çatıdan inen gençler, "Polisler burada da rahat bırakmıyor." şeklinde serzenişte bulundu.

Çatıdaki gençlere drone ile polis anonsu

Çatıdaki gençlere drone ile polis anonsu

Çatıdaki gençlere drone ile polis anonsu

İlginizi Çekebilir
Sultanbeyli'de polisten kaçan 4 kişi yakalandı
Polis ekiplerinden kaçan 4 kişi havadan drone ile takip edilerek yakalandı. Şüphelilere idari işlem uygulandı.
Bilim Kurulu koronavirüs rehberini güncelledi
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu koronavirüs rehberini güncelledi.
Bursa'da koronaya rağmen hurdacılık yapıyorlar
Salgına yakalanma riskisine rağmen hurdacılık yapmaya devam eden kişiler, günlük 50 lira kazanıyor.
Kumbaradaki 170 TL'yi Milli Dayanışma'ya bağışladılar
Erzincan'da yaşayan Eymen kardeşler, biriktirdikleri parayı koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan kampanyaya bağışladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Süleyman Soylu'nun istifa kararına Kılıçdaroğlu'nun ilk yorumu
Süleyman Soylu'nun istifa kararına Kılıçdaroğlu'nun ilk yorumu
1128
Bahçeli, Süleyman Soylu kararından memnun
Bahçeli, Süleyman Soylu kararından memnun
392
Sokağa çıkma yasağı bitti, yine kuyruklar oluştu
Sokağa çıkma yasağı bitti, yine kuyruklar oluştu
509
Rize’de bir vatandaş, Soylu için intihara kalkıştı
Rize’de bir vatandaş, Soylu için intihara kalkıştı
214
Doğu Perinçek'ten Süleyman Soylu yorumu: Aynı gemideyiz
Doğu Perinçek'ten Süleyman Soylu yorumu: Aynı gemideyiz
98
Virüslü olduğunu saklayanlara kızdı: Utanmayın evde kalın
Virüslü olduğunu saklayanlara kızdı: Utanmayın evde kalın
24
Süleyman Soylu'dan ilk açıklama
Süleyman Soylu'dan ilk açıklama
186
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir