İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi'nde, devriye ekipleri tarafından, drone'lu uygulama yapıldı.

Çatıda bulunan gençleri fark eden polis, çatıya yükselttiği drone ile gençlere uyarı anonsu yaptı.

"ÇATIDA NE İŞİNİZ VAR"

Polis anonsta, "Gençler şu an konuşan polis drone'u. Çatıda ne işiniz var? Hayatınızı tehlikeye atıyorsunuz. Hem sosyal mesafeye de uymamışsınız. Çabuk aşağı inin!" şeklinde uyarı yaptı.

Çatıdaki gençlere drone ile polis anonsu ViDEO

"POLİSLER BURADA DA RAHAT BIRAKMIYOR"

Bunun üzerine çatıdan inen gençler, "Polisler burada da rahat bırakmıyor." şeklinde serzenişte bulundu.