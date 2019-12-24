İzmir yine su sıkıntısıyla gündemde.
3 GÜNLÜK SU SIKINTISI
Kentte yaşanan altyapı sıkıntısı nedeniyle 3 gün boyunca susuz kalan vatandaşlar, kendilerince çözümler üretmeye başladı.
YAĞMUR SUYUNA MUHTAÇ KALDILAR
İzmirliler, ellerine aldığı şişelerle çatıdan akan yağmur suyunu biriktirmeye çalıştı.
Susuz kalmaktansa yağmur suyuyla ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan İzmirlilerin hali, izleyenleri güldürdü.
CHP yönetimindeki İzmir, yaşanan su krizleriyle sık sık gündeme geliyor.
Çatıdan akan suyu kullanmaya çalışan İzmirli ViDEO