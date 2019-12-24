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Çatıdan akan suyu kullanmaya çalışan İzmirli

İzmir'de yaşanan su sıkıntısı nedeniyle vatandaşlar, yağmur suyuyla ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı.

Haber Merkezi | 24.12.2019 - 10:37..
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Çatıdan akan suyu kullanmaya çalışan İzmirli

İzmir yine su sıkıntısıyla gündemde.

3 GÜNLÜK SU SIKINTISI

Kentte yaşanan altyapı sıkıntısı nedeniyle 3 gün boyunca susuz kalan vatandaşlar, kendilerince çözümler üretmeye başladı.

YAĞMUR SUYUNA MUHTAÇ KALDILAR

İzmirliler, ellerine aldığı şişelerle çatıdan akan yağmur suyunu biriktirmeye çalıştı.

Susuz kalmaktansa yağmur suyuyla ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan İzmirlilerin hali, izleyenleri güldürdü.

CHP yönetimindeki İzmir, yaşanan su krizleriyle sık sık gündeme geliyor.

Çatıdan akan suyu kullanmaya çalışan İzmirli ViDEO

Çatıdan akan suyu kullanmaya çalışan İzmirli

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