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Çatıdan atlayan kadın minibüsün üstüne düştü

İstanbul'da 4 katlı binanın çatısından atlayan Afgan kadın, minibüsün üstüne düştükten sonra hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde, kadının sadece kolunun kırıldığı öğrenildi.

DHA | 15.12.2018 - 15:55..
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Zeytinburnu'nda meydana gelen olayda, 4 katlı binanın çatısına çıkan 27 yaşındaki Şerife K. kendini aşağıya bıraktı. Bu sırada, bodrum katındaki tekstil atölyesine ait araca kumaş yükleniyordu. Genç kadın, minibüsün üstüne düştü.

Şerife K.'ya ilk müdahaleyi kumaş yükleyenler yaptı. Olay yerine ambulans çağrıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası genç kadın, hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde kadının kolunun kırıldığı tespit edildi.

"GELDİKTEN 40 SANİYE SONRA DÜŞTÜ"

Atölye sahibi Ahmet Parlak, yaşanan olayı mucize olduğunu belirterek, "Yanımızda çalışan arkadaş, kumaş yüklemek için aracı kapı önüne park etti. Geldikten 40 saniye sonra kadın çatıdan düştü. Kadın düşer, düşmez 'Ben atladım' demiş. Durumunun iyi olduğunu öğrendik" dedi. Çatıdan atlayan Şerife K.'nın komşusu ise psikolojik sorunlarının olduğunu ve bu yüzden atlamış olabileceğini iddia etti.

Çatıdan atlayan kadın minibüsün üstüne düştü

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