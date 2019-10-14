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Çatıdan ikinci kez düşen yaşlı adam, hayatını kaybetti

Zonguldak'ta 2 yıl önce çatıdan düşen ve bir süre yoğun bakımda kalan Avni Dedeoğlu, tamir için çıktığı çatıdan yine düştü, bu kez kurtarılamadı.

İHA | 14.10.2019 - 08:06..
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Çaycuma ilçesine bağlı Geriş köyünde yaşayan 71 yaşındaki Avni Dedeoğlu, kış öncesi tamir yapmak için iki katlı evinin çatısına çıktı. Dedeoğlu, dengesini kaybederek çatıdan düştü.

YAŞLI ADAM KURTARILAMADI

Yaşlı adamın düştüğünü gören yakınları, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dedeoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Dedeoğlu’nun cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Dedeolu’nun iki yıl önce de çatıdan düştüğü ve bir süre yoğun bakımda kaldığı öğrenildi.

Çatıdan ikinci kez düşen yaşlı adam, hayatını kaybetti

Çatıdan ikinci kez düşen yaşlı adam, hayatını kaybetti

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