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Çatışma ortasında kalan esnaf başından vuruldu

iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın ortasında kalan esnaf, başından vurularak ağır yaralandı.

DHA | 09.01.2019 - 01:32..
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen olayda Melih Sencer Ç. ve arkadaşı Furkan G.,aralarında husumet bulunan Akif B. ile karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup birbirlerine tabancalarla ateş açmaya başladı.

Çatışma ortasında kalan esnaf başından vuruldu

Bu sırada cadde üzerindeki kuruyemiş dükkanı kapatan Fahri Koç, çatışmanın ortasında kaldı. Kimin ateşlediği henüz bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunla başından yaralanan Koç, kanlar içinde yere yığıldı. Çatışmada ayrıca Akif B. de göğsünden yaralandı.

Çatışma ortasında kalan esnaf başından vuruldu

POLİS ZANLIYI YAKALADI

Çatışmasının ardından Melih Sencer Ç. ve arkadaşı Furkan G., kaçarken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevk edildi.

Çatışma ortasında kalan esnaf başından vuruldu

Yaralılardan Koç, ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılırken, Kadirli Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Akif B. ise Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Soruşturma başlatan polis, Melih Sencer Ç.'yi evinde ayağından tabanca ile vurulmuş halde yakaladı. 
Firari şüpheli Furkan G.'yi yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Çatışma ortasında kalan esnaf başından vuruldu


Çatışma ortasında kalan esnaf başından vuruldu

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