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Çatışmada yakalanan çete üyeleri insafa geldi

Kahramanmaraş'ta takip ettikleri araçtan 139 bin lira çalan çete üyeleri, mağdur olan şahsın parasını geri ödemek istediklerini söyledi.

İHA | 23.06.2019 - 15:35..
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde takip ettikleri Mesut P.'nin hafif ticari aracının camını kırıp içinde 139 bin lira bulunan poşeti çalan çete üyeleri, Sivas'ın Kangal ilçesine seyir halindeyken durdurulmuş ve çıkan çatışmanın ardından çete mensubu 10 kişi gözaltına alınmıştı.

ÇATIŞMA SONRASI YAKALANDILAR

Her birinin tapu ve banka takipli hırsızlık suçundan kayıtları olduğu öğrenilen 4 şüpheli Kangal ilçesinde tutuklanırken, 2'si kadın 3 şüpheli ise Kahramanmaraş'a getirildi. Azer M. (18), Seyhan M. (32) ve Leyla B. (42), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Azer M., araç içerisinden parayı alıp kaçtıklarını ve Sivas’ın Kangal ilçesinde polisle çatışma sonrası yakalandığını söyledi.

Çatışmada yakalanan çete üyeleri insafa geldi

ZARARI ÖDEMEK İSTEDİ

Azer M.'nin ifadesinde, "Kahramanmaraş'ta tapu binası önünde takip yaptık. Bir şahıs elinde poşetle aracına geçiyordu. Poşetteki parayı hissettik. Şahsın aracının peşine takıldık. Tekerek yolunda bir apartmanın bahçesine girdi, biz de peşinden takip ettik. Sonra bir alışveriş merkezine girdi. Efe B. araçta kaldı, ben başıma kapüşon takıp elime de eldiven giyip aracın camını kırdım ve para dolu poşeti alıp kaçtık. Aracımız sahte plakalı idi. Şehirden çıkınca sahte plakayı söküp, gerçek plakamızla yola devam ettik. Kırıkkale'ye gidiyorduk. Sivas’ın Kangal ilçesinde polis peşimize düştü ve kaçmaya başladık. Polis, yolu tırlarla bariyer kurup kapattı. Bu arada silahlı çatışma oldu. Takla atan araçtan kaçtım ve sonrasında yakalandım. Parayı aramızda paylaştık. Mağdurun zararını ödemek istiyoruz." dedi.

Çatışmada yakalanan çete üyeleri insafa geldi

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