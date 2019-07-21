taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.655
Euro
6.3536
Altın
1425.3
Borsa
101849.19
Gram Altın
259.163

Çatışmada yaralanan PKK'lı terörist, Zap Suyu'na atladı

Hakkari'de güvenlik korucularına taciz ateşi açtıktan sonra çıkan çatışmada yaralanan PKK'lı terörist, Zap Suyu'na atladı, bölgeye takviye güvenlik güçleri sevk edildi.

DHA | 21.07.2019 - 16:47..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kent merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Merkez Taş Ocağı mevkinde yol kontrol faaliyeti yürüten güvenlik koruculurına PKK'lı teröristlerce ateş açıldı.

Güvenlik güçlerinin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada yaralanan PKK'lı terörist, Zap Suyu'na atladı. Kısa süreli çatışmanın ardından teröristler kaçarken, bölgeye takviye güvenlik güçleri sevk edildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Hakkari Valiliği de çatışmaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

20.07.2019 günü ilimiz Merkez Taş Ocağı Çöplük mevkinde yol kontrol faaliyeti yapan güvenlik korucularımıza yönelik bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucu çıkan çatışmada 1 bölücü terör örgütü mensubu yaralanmıştır.

Yaralı örgüt mensubunun kendisini Zap suyuna attığı değerlendirilmektedir.

Çatışmada yaralanan PKK'lı terörist, Zap Suyu'na atladı ViDEO

Çatışmada yaralanan PKK'lı terörist, Zap Suyu'na atladı

ELE GEÇİRİLENLER

Bölgede yapılan aramalarda; 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet şarjör, 12 adet dolu fişek, 10 adet boş kovan ele geçirilmiştir.

Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.

Zap Suyu'na atlayan teröristin bulunması, kaçan teröristlerin de etkisiz hale getirilmesi için bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.Çatışmada yaralanan PKK'lı terörist, Zap Suyu'na atladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Elektrikli Akrep, ilk kez araziye çıktı

Elektrikli Akrep, ilk kez araziye çıktı

205
Mahrez, Mısır Başbakanı'nı görmezden geldi

Mahrez, Mısır Başbakanı'nı görmezden geldi

198
Diagne Suudi Arabistan yolcusu

Diagne Suudi Arabistan yolcusu

47
Pompeo'dan Türk mevkidaşı Çavuşoğlu'na S-400 sitemi

Pompeo'dan Türk mevkidaşı Çavuşoğlu'na S-400 sitemi

103
Ekrem İmamoğlu İBB'ye 3 atama yaptı

Ekrem İmamoğlu İBB'ye 3 atama yaptı

218
Emre'nin menajeri: Bizden habersiz Beşiktaş'a da gitmiş

Emre'nin menajeri: Bizden habersiz Beşiktaş'a da gitmiş

96
Makas atan magandaların kazayla biten sonu

Makas atan magandaların kazayla biten sonu

92
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir