Çavuşoğlu: AB yükümüzü anladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

AB DÜRÜSÜT OLMALI

Cumhurbaşkanı AB'nin hangi sözleri tutmadığını söyledi.Yapıcı bir havada tüm gerçekler açıklıkla konuşuldu. AB ile sadece göç değil ilişkiler de görüşüldü.

AB ile diyalog bakımında yeni bir faza geçtik ama AB dürüst davranmalı. Biz göçmenlere elimizden geleni yapıyoruz ama siz ne yapıyorsunuz? Göçmenlerin Suriye'ye dönüşü için AB destek vermeli.

Cumhurbaşkanımız "Şartsız siz alın, ben 4 katını göndereyim" dedi. Oyalama bitti, bir yol haritası belirlenecek. 26 Mart'a kadar bir yol haritası belirlemeye çalışacağız.

KAPILARI AÇINCA YÜKÜMÜZÜ ANLADILAR

Kapıları açınca Türkiye'nin yükünü anlamaya başladılar. Göçmenler gidince işin ciddiyetini daha iyi anladılar.

Siyasi sebeplerle fasıl açılmasını engelleyenler var.

AYRINTILAR GELECEK...