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Çavuşoğlu: ABD'de FETÖ ile ilgili tutuklamalar başladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, FBI'nın FETÖ ile ilgili 15 eyalatte çalışma başlattığını, New Jersey'de de tutuklamaların başladığını söyledi.

Haber Merkezi | 17.12.2018 - 18:19..
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Çavuşoğlu: ABD'de FETÖ ile ilgili tutuklamalar başladı

ABD'de FETÖ'yü yakın takibe aldı. FBI, 15 eyalette FETÖ'cüleri yakalamak için çalışma başlattı.

"NEW JERSEY'DE TUTUKLAMALAR BAŞLADI"

Açıklama, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan geldi. Meclis Genel Kurulu'nda konuşan Çavuşoğlu, New Jersey'de tutuklamaların başladığını da söyledi.

"ESAD İLE ÇALIŞIRIZ DEMEDİM"

Doha'da yaptığı açıklamaya da açıklık getiren Çavuşoğlu, "Bana şöyle soruldu, Seçimi Esad kazanırsa çalışır mısınız? Öyle demokratik adil bir seçim olursa herkes durumunu gözden geçirir dedim, Esad’la çalışırız demedim" ifadelerini kullandı.

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