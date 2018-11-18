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Çavuşoğlu, ABD'de mevkidaşı Pompeo ile görüşecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:Amerika ile olan ilişkilerimizi enine boyuna değerlendireceğiz

İHA | 18.11.2018 - 01:09..
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Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin New York Başkonsolosluğunda Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmasında “Biz vatandaşlarımız arasında ayrım yapmayız” ifadesini kullanarak herkese aynı hizmeti sunduklarını anlattı.

Çavuşoğlu, ABD'de mevkidaşı Pompeo ile görüşecek

Türkiye’nin dış politikasına dair önemli açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, “Avrupa’da birçok ülke ile ilişkilerimiz eskisine göre çok daha iyi. Problemli olduğumuz birkaç ülke vardı, Almanya ve Hollanda gibi. Onlarla da ilişkilerimizi normalleştirmek için, istediğimiz şartlar oluşturulduktan sonra, karşılıklı adımlar atıyoruz” dedi.

Çavuşoğlu, ABD'de mevkidaşı Pompeo ile görüşecek

ABD İLE İLİŞKİLERİ GEREN SORUNLAR

ABD ile Türkiye ilişkilerinde çalkantılı günler yaşandığını vurgulayan Çavuşoğlu, “ABD ile ilişkilerimizde de çalkantılı günler yaşadığımız bir gerçektir. Herkes konuyu Rahip Brunson konusuna getirmeye çalıştı, ya da bu problem ile sınırlamaya. Ama esas bizim ilişkilerimizi geren iki konu var. Bunlardan bir tanesi ABD’nin Suriye’de YPG/PKK’ya destek vermesi. Aynı örgüt olduğunu bilmesine ve kabullenmesine rağmen bu işbirliğini de zaruri görmesi gerçekten büyük bir hatadır. ” şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye-ABD arasında yaşanan sorunlar hakkında “Amerika ile olan ilişkilerimizi 20’sinde Washington’a geçerek mevkidaşım Mike Pompeo ile enine boyuna değerlendireceğiz” açıklamasında bulundu.

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