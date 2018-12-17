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Çavuşoğlu: FETÖ'yle ilgili ABD'nin somut adımları lazım

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, FBI'ın, FETÖ'ye yönelik ABD'de çalışma yürüttüğü ve Trump'ın Erdoğan'a bu konuda bilgi verdiğini belirtti.

AA | 17.12.2018 - 13:15..
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Mevlüt  Çavuşoğlu, 18. Doha Forumu kapsamında düzenlenen, CNBC muhabiri Hadley Gamble moderatörlüğündeki yüksek düzeyli mülakat özel oturumunda soruları yanıtladı.

"İLİŞKİLER BRUNSON'DAN DAHA BÜYÜK"

FETÖ elebaşı Gülen'in, ABD'den Türkiye'ye iadesi konusunda sürecin nasıl ilerlediğine ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, herkesin bir "CIA ajanı olan rahip Andrew Brunson"a odaklandığını ancak Türkiye- ABD ilişkilerinde, bu konudan daha büyük meseleler olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, bu meselelerden birini, ABD'nin Suriye'de YPG/PKK'ya verdiği desteğin oluşturduğunu ve bunun Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehdit ettiğini, diğer ciddi meselenin ise 15 Temmuz darbe girişiminde bulunanların elebaşı Gülen'in, hâlâ ABD'de yaşaması olduğunu kaydetti.

"FETÖ'NÜN İADESİYLE İLGİLİ SOMUT ADIMLARI GÖRMEMİZ GEREK"

FETÖ ve elebaşına ilişkin FBI tarafından birçok eyalette yürütülen soruşturmada; bu örgütün karanlık tarafının ve ABD yasalarını nasıl ihlal ettiklerinin fark edildiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Bizim beklentimiz çok net. İkili anlaşmalarımız var, uluslararası hukuk ortada. Bu kişi ve bu örgüte üye diğerlerini, 84 isimden oluşan listeyi, Türkiye'ye iade talebiyle ABD'ye sunduk." dedi.

Çavuşoğlu, Gamble'ın "Bunun gerçekleşeceğine inanıyor musunuz?" sorusu üzerine, "En son Buenos Aires'te bir araya geldiğimizde ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu konu üzerinde çalıştıklarını söyledi, ancak somut adımları görmemiz gerek. Üzerinden neredeyse iki, hatta üç yıl geçti." diye konuştu.

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