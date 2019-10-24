Çavuşoğlu: Gazze'deki Filistinlilere desteğimiz sürecek

Türkiye, Suriye'nin kuzeyini ABD desteği ile işgal eden, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye yönelik Suriye Milli Ordusu ile birlikte 9 Ekim'de Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştı.

Bir terör örgütüne karşı başlatılan bu harekata, Batılı ülkelerin dışında Müslüman Arap ülkelerinin de tepki göstermesi dikkat çekti. Tüm bunların yanında, İsrail'in işgaline ve hukuk dışı uygulamalarına karşı Türkiye'nin, devleti ve milletiyle hep yanında olduğu Filistin'de, yönetimin Barış Pınarı Harekatı'na karşı sessiz kalacağını duyurması, Türkiye kamuoyunda tepkilere yol açmıştı.

TÜRKİYE'DEN BİR KEZ DAHA FİLİSTİN'E DESTEK ÇAĞRISI

Azerbaycan'da, 18. Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi kapsamında düzenlenen "Bağlantısızlar Hareketi Filistin" konulu Bakanlar Komitesi Toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin halkının sürekli olağanüstü hal içerisinde yaşadığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD, barış planını ortaya koymaya hazırlanırken, 1967 sınırlarını temel alarak Doğu Kudüs'ün başkent olduğu, İsrail ile yan yana barış içerisinde yaşayan bağımsız ve egemen bir Filistin devletine yönelik ihtiyacın altını çiziyorum. Bu, son 7 yılda kabul edilen ilgili BM kararlarıyla tutarlıdır. Söz konusu belirlenmiş parametreleri değiştiren herhangi bir girişim, yalnızca çatışmayı derinleştirecektir. Filistin halkını desteklemek için uluslararası toplum, İsrail'in iki devletli çözümü zayıflatma girişimlerine karşı hareket etmelidir."





"İSRAİL'E BASKI YAPMALIYIZ"

NAM üyelerinin, uluslararası topluluğun İsrail'in uluslararası hukuka uymasını talep etmesi için liderlik etmesi gerektiğini belirten Çavuşoğlu, "Yeni yasa dışı yerleşim kararları, Filistinlilerin haklarının ihlal edilmesi, Kudüs'ün yasal ve tarihi durumunu yıpratma girişimleri de dahil olmak üzere İsrail üzerinde, daha fazla zararlı eylemden kaçınması yönünde baskı yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, başka bir önemli adımın Filistin devletinin gerçeklik kazanması olduğuna değinerek, "Filistin devletinin uluslararası toplumun tamamı tarafından tanınması kalıcı barış sağlanması için bir zorunluluktur. Filistin devletini tanımayan bütün üyeleri bunu yapmaya çağırıyorum." diye konuştu.

Mevlüt Çavuşoğlu konuşurken, Filistin'in BM Temsilcisi Riyad Mansur (sağda)

"2019'DA 10 MİLYON DOLAR AKTARDIK"

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) 1949'da kurulmasından bu yana, milyonlarca Filistinli mülteciye başarıyla temel hizmetlerin sağladığını ifade eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Devam eden sıkıntılara rağmen UNRWA, sürekli politik ve finansal desteğimizi hak ediyor. UNRWA'nın mevcut kapsamındaki görevinin, kasımdaki BM Genel Kurulu'nda 3 yıllık dönem için yenilenmesi önemlidir. 5,4 milyon mülteciyi temel haklarından mahrum bırakamayız.

UNRWA'nın 2019 için 1,2 milyar dolarlık katkı hedefine ulaşması da önemlidir. Bu anlayışla, 2019 için UNRWA'ya, söz verdiğimiz gibi, 10 milyon dolar aktardık. Türkiye, Gazze'deki Filistinlilerin durumunu hafifletmek için elinden gelenin en iyisini yapmaya devam edecektir."





FİLİSTİN'İN BM TEMSİLCİSİ DE HAZIR BULUNDU

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Venezüela Dışişleri Bakanı Jorge Alberto Arreaza, Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Bangladeş, Cezayir, Endonezya, Güney Afrika, Hindistan, Kolombiya, Küba, Malezya, Mısır, Senegal, Sri Lanka, Zambiya ve Zimbabve gibi ülkelerden yetkililer de katıldı.