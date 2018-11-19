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Çavuşoğlu ile Guterres Kaşıkçı cinayetini görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile BM Genel Sekreteri Guterres, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini görüştü.

AA | 19.11.2018 - 21:56..
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BM Genel Merkezi'nde düzenlenen Medeniyetler İttifakı 8'inci Küresel Forumu'na katılan Çavuşoğlu, Guterres ile bir araya geldi.

"RESMİ BİR TALEP ALMADIK"

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde görüşmeye ilişkin, ''Çavuşoğlu ve Guterres, Yemen, Suriye, Kıbrıs ve Cemal Kaşıkçı cinayetini görüştü. Uluslararası soruşturma konusuna ilişkin resmi bir talep almadık.'' değerlendirmesinde bulundu.

Dujarric, uluslararası soruşturma için Genel Sekreterin yetkiye ihtiyaç duyduğunu sözlerine ekledi.

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