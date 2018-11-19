Çavuşoğlu ile Guterres Kaşıkçı cinayetini görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mevlid-i Nebi Haftası'nda Müslümanların, Peygamber Efendimizin insanlığa ilaç olacak değerlerine, yeniden ve daha sıkı tutunması gerektiğini belirtti.

Ortaköy'de isimli eğlence mekanına 1 Ocak 2017 tarihinde düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin davada 5 sanık için tahliye kararı verildi.

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Lucescu'dan Hakan Balta gafı

Ukrayna ile oynayacağımız hazırlık maçı öncesi bir basın toplantısı düzenleyen Lucescu'nun futbolu bırakan Hakan Balta için "kendi takımında oynamıyor" demesi futbolseverleri şaşırttı.