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Çavuşoğlu ile Oktay Christchurch'te

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Christchurch'teki terör saldırısında yaralananları hastanede ziyaret etti.

Haber Merkezi | 18.03.2019 - 02:51..
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye yapılan terör saldırısında yaralananlar için ziyaret gerçekleştirdi.

Terör saldırısında 50 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin yaralandığı kentteki hastaneye gelişlerinde, yetkililerce karşılanan Oktay ve Çavuşoğlu, yaralıların durumları hakkında bilgi aldı.

Önce terör saldırısında yaralan üç Türk vatandaşını ziyaret eden Oktay ve Çavuşoğlu, kendilerine geçmiş olsun dileklerini belirtip acil şifalar diledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SELAMINI İLETTİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yaralılara Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini de iletti.

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